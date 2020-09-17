В Латвии ответили на критику Морозова насчёт неточных экспресс-тестов на коронавирус

Член правления медицинской лаборатории Э. Гулбья Сандра Диманте прокомментировала высказывание президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова о ситуации с экспресс-тестами на коронавирус в Риге.
«Это просто ложная информация. Мы проводим тесты ПЦР, да, разными методами. Экспресс-тесты были протестированы на экспериментальной основе, но мы убедились, что они неточны, и больше не используем их соответствующим образом», — приводит слова Диманте Sportacentrs.
Ранее стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться: 11 сентября — с «Ак Барсом», 15 сентября — с «Северсталью», 17-го — с «Металлургом», 19-го — с «Витязем», 21-го — с ЦСКА, — перенесены на более поздний срок. Это произошло после того, как рижские тесты выявили коронавирус в «Нефтехимике», с которым перед этим играл «Йокерит».
- 17 сентября 2020
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