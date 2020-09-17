Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фазель: ИИХФ не может перенести ЧМ-2021 из Беларуси по политическим причинам

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Фазель: ИИХФ не может перенести ЧМ-2021 из Беларуси по политическим причинам
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея (ИИХФ) создаст экспертную группу из-за требования правительства Латвии перенести чемпионат мира 2021 года из Беларуси. Об этом сообщил президент организации Рене Фазель.

«Это первый раз, когда правительство страны-организатора заявило о своём нежелании оставаться совладельцем турнира с другой принимающей страной по политическим причинам. ИИХФ глубоко обеспокоена недавними событиями, разворачивающимися в Минске, но как спортивная федерация ИИХФ не является политической единицей и не может перенести турнир по политическим причинам. Однако ИИХФ несёт ответственность за то, чтобы каждый организатор турнира мог гарантировать здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и зрителей.

Это исключительный сезон, уже сегодня нам пришлось отменить несколько турниров из-за COVID-19. Есть много факторов, которые повлияют на нашу способность провести чемпионат мира, и нам нужно время, чтобы принять комплексный подход к изучению того, как этот турнир может быть проведён безопасно.

Для ясности, работа экспертной группы будет заключаться в рассмотрении всех потенциальных рисков, которые в настоящее время существуют в связи со способностью Минска и Риги функционировать в качестве хозяев турнира», — приводит слова Фазеля пресс-служба ИИХФ.

Латвия отправила в ИИХФ письмо с требованием перенести ЧМ-2021 из Беларуси
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020