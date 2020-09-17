Фазель: ИИХФ не может перенести ЧМ-2021 из Беларуси по политическим причинам

Международная федерация хоккея (ИИХФ) создаст экспертную группу из-за требования правительства Латвии перенести чемпионат мира 2021 года из Беларуси. Об этом сообщил президент организации Рене Фазель.

«Это первый раз, когда правительство страны-организатора заявило о своём нежелании оставаться совладельцем турнира с другой принимающей страной по политическим причинам. ИИХФ глубоко обеспокоена недавними событиями, разворачивающимися в Минске, но как спортивная федерация ИИХФ не является политической единицей и не может перенести турнир по политическим причинам. Однако ИИХФ несёт ответственность за то, чтобы каждый организатор турнира мог гарантировать здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и зрителей.

Это исключительный сезон, уже сегодня нам пришлось отменить несколько турниров из-за COVID-19. Есть много факторов, которые повлияют на нашу способность провести чемпионат мира, и нам нужно время, чтобы принять комплексный подход к изучению того, как этот турнир может быть проведён безопасно.

Для ясности, работа экспертной группы будет заключаться в рассмотрении всех потенциальных рисков, которые в настоящее время существуют в связи со способностью Минска и Риги функционировать в качестве хозяев турнира», — приводит слова Фазеля пресс-служба ИИХФ.