В «Нефтехимике» рассказали о репутационных издержках из-за поездки в Ригу

Пресс-служба «Нефтехимика» прокомментировала перенос матча с рижским «Динамо», который должен был состояться 11 сентября в столице Латвии.

«Поездка «Нефтехимика» на календарный матч в Ригу обернулась не только отменой игры, но и репутационными издержками для нашего клуба. Причиной, как ранее сообщалось, послужило то, что «Нефтехимик» по прибытии в Ригу в полном составе сдал экспресс-тесты ПЦР на SARS-CoV-2 и у семи человек выявили первично положительные результаты. Дальнейшее исследование сданных тестов сократило это количество до четырёх человек.

Такой поворот событий оказался полной неожиданностью. Ведь в поездку по маршруту Нижнекамск – Хельсинки – Рига – Санкт-Петербург игроки, обслуживающий персонал, тренерский штаб отправились, имея на руках отрицательные результаты ПЦР, сданные 6 и 8 сентября.

В «Нефтехимике» в мае 2020 года, задолго до начала УТС на основании рекомендаций Роспотребнадзора, КХЛ было разработано Положение о порядке проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Вся работа в клубе построена на основе строгого соблюдения требований этого документа. За состоянием здоровья игроков, тренеров и обслуживающего персонала следят врачи команды, регулярно сдаются тесты ПЦР и на антитела.

11 сентября сразу по прибытии из Риги команда в полном составе прошла тестирование методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+IgG больных в команде не выявлено. На основании полученных результатов «Нефтехимик» отправился в Санкт-Петербург и провел со СКА календарную игру.

Готовясь к домашней серии игр, команда 15 сентября 2020 года вновь прошла тестирование. Все результаты отрицательные. Четыре человека, у которых в Риге были обнаружены первичные положительные результаты, сдали кровь на анализ в инфекционной больнице г. Набережные Челны. Исследование свидетельствуют о ранее бессимптомно перенесённой инфекции. Исследования, проведенные 6, 8, 11 и 15 сентября 2020 года, показывают, что на данный момент в ХК «Нефтехимик» все здоровы, команда готовится к календарным матчам», — говорится в заявлении клуба.