Экс-голкипер «Амура» Алексей Мурыгин победил рак

Экс-голкипер «Амура» Алексей Мурыгин рассказал, как победил тяжёлое онкологическое заболевание. В феврале 2019 года у хоккеиста был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

«Всё уже хорошо. Я восстановился после болезни. В данный момент я в Германии, на очередном плановом медосмотре. Прошёл МРТ, УЗИ, всё чисто, всё хорошо. Нужно было проконтролировать это. Что сейчас говорят врачи? Говорят, что здоров. Всё отлично!

О моей болезни знал очень маленький круг друзей и близкое окружение. Мы выбрали такую тактику с женой по ряду веских причин, но всё равно информация просачивалась. Были звонки и сообщения от друзей, партнёров по команде со словами поддержки. Спрашивали, не нужна ли помощь. Хочу сказать им всем большое спасибо! Думаю, немало людей в нашем хоккейном мире уже слышали, что я переболел раком. И не хочется слышать за спиной какие-то разговоры про меня вполголоса. Поэтому я согласился на это интервью. Решил выйти из тени, так сказать.

Чем сейчас занимаюсь? Примерно в декабре я впервые надел форму и начал кататься, до этого работал только в зале. Потихоньку восстанавливался. Вес набирал буквально по граммам: до апреля этого года реально по граммам вес шёл. Потом всё пошло получше, сейчас я вешу 80 кг. Я готов к дальнейшей работе и возобновлению карьеры!

По возможности занимаюсь на льду. Занимался и продолжаю заниматься в зале. Летом съездил на вратарские сборы. Провожу время с семьёй. Смотрел ли хоккей? Даже во сне смотрю, как сериал. Работа снится. А так – да, конечно, смотрел.

Что бы я посоветовал людям, которые столкнулись с похожей ситуацией? Не сдаваться. Если ты руки на себя заранее мысленно наложил, то это плохо скажется в итоге на организме. Нужно настраивать себя только на лучшее. Так будет проще бороться с этой заразой. Ни в коем случае не нужно думать, что пора заказывать гроб. Есть, конечно, разные виды рака, и все лечатся по-разному. В двух словах трудно сформулировать совет для каждого случая. Но главное — бороться!

Здоровье — самое главное в нашей жизни. Когда я начал осознавать, чем могло всё это закончиться, то пришёл к этой простой мысли. Не нужны ни квартиры, ни машины — ничего. Единственное, за что надо бороться, — за своё здоровье», — приводит слова Мурыгина Metaratings.