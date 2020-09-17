Анатолий Голышев забросил 100-ю шайбу в КХЛ

«Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
В середине первого периода первую шайбу «Автомобилиста» забросил в большинстве нападающий Анатолий Голышев. У 25-летнего форварда этот гол стал сотым в Континентальной хоккейной лиге. Позже форвард оформил дубль.
Россиянин проводит восьмой сезон в форме екатеринбуржцев. Он стал первым игроком в истории клуба, кому удалось забросить 100 шайб. На счету Голышева в КХЛ 197 (101+96) результативных баллов.
Китайский клуб потерпел шестое поражение кряду со старта сезона. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 19 сентября дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Автомобилист» 20-го дома проведёт матч с омским «Авангардом».
- 17 сентября 2020
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