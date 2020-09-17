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Дубль Кравцова помог «Трактору» в гостях обыграть «Витязь»

Дубль Кравцова помог «Трактору» в гостях обыграть «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Главным героем встречи стал форвард «Трактора» Виталий Кравцов, который оформил дубль. Шайбу в составе победителей также забросил Понтус Оберг. Единственный гол у «Витязя» забил Каспарс Даугавиньш с передачи Дмитрия Лугина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 20 сентября дома встретится с хабаровским «Амуром», а подольский клуб 22 сентября проведёт выездной матч с екатеринбургским «Автомобилистом».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов – 13:45' (5x5)   1:1 Даугавиньш (Лугин) – 19:27' (5x5)   1:2 Кравцов – 50:19' (5x5)   1:3 Оберг (Полыгалов, Манухов) – 53:47' (5x5)
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