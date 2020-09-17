Дубль Кравцова помог «Трактору» в гостях обыграть «Витязь»

Челябинский «Трактор» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Главным героем встречи стал форвард «Трактора» Виталий Кравцов, который оформил дубль. Шайбу в составе победителей также забросил Понтус Оберг. Единственный гол у «Витязя» забил Каспарс Даугавиньш с передачи Дмитрия Лугина.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 20 сентября дома встретится с хабаровским «Амуром», а подольский клуб 22 сентября проведёт выездной матч с екатеринбургским «Автомобилистом».