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СКА всухую обыграл «Спартак» в гостях, Владимир Ткачёв оформил дубль

СКА всухую обыграл «Спартак» в гостях, Владимир Ткачёв оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал 18-летний голкипер «армейского» клуба Ярослав Аскаров, который оформил шатаут. Он отразил 33 броска в створ и не позволил форварду «Спартака» Сергею Широкову реализовать буллит. Дубль в составе победителей на счету Владимира Ткачёва.

Таким образом, столичный клуб потерпел третье поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в гостях встретится с московским «Динамо», а СКА дома проведёт матч с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 20 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ткачёв (Бенгтссон) – 07:20' (5x4)   0:2 Ткачёв (Марченко, Вей) – 15:50' (5x5)
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