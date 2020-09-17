СКА всухую обыграл «Спартак» в гостях, Владимир Ткачёв оформил дубль

Петербургский СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Одним из главных героев встречи стал 18-летний голкипер «армейского» клуба Ярослав Аскаров, который оформил шатаут. Он отразил 33 броска в створ и не позволил форварду «Спартака» Сергею Широкову реализовать буллит. Дубль в составе победителей на счету Владимира Ткачёва.
Таким образом, столичный клуб потерпел третье поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в гостях встретится с московским «Динамо», а СКА дома проведёт матч с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 20 сентября.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 17 сентября 2020
-
22:28
-
22:22
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
21:54
-
21:48
-
21:40
-
21:29
-
21:22
-
21:18
-
20:51
-
20:28
-
20:12
-
19:45
-
19:38
-
19:18
-
19:08
-
18:54
-
18:40
-
17:59
-
17:41
-
17:34
-
16:40
-
16:21
-
15:48
-
15:40
-
15:36
-
15:34
-
15:31
-
15:25
-
15:23
-
15:16
-
15:00
-
14:57