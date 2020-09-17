18-летний Аскаров в матче со «Спартаком» отразил буллит и оформил первый шат-аут в КХЛ

Петербургский СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

18-летний голкипер СКА Ярослав Аскаров отразил 33 броска, оформив «сухарь». Для вратаря сухой матч стал первым в КХЛ. Ярослав провёл в лиге третий матч.

В середине второго периода Аскаров не позволил форварду «Спартака» Сергею Широкову реализовать буллит, назначенный за бросок 18-летним голкипером клюшки в зоне защиты.

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Таким образом, столичный клуб потерпел третье поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в гостях встретится с московским «Динамо», а СКА дома проведёт матч с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 20 сентября.