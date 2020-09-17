Малкин и Ковальчук следили за победой СКА, Знарка просили разбудить «Спартак». Фото матча

17 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА всухую обыграл «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Одним из главных героев встречи стал 18-летний голкипер «армейского» клуба Ярослав Аскаров, который оформил шатаут. Он отразил 33 броска в створ и не позволил форварду «Спартака» Сергею Широкову реализовать буллит. Дубль в составе победителей на счету Владимира Ткачёва.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в гостях встретится с московским «Динамо», а СКА дома проведёт матч с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 20 сентября.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.