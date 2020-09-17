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Знарок – о поражении со СКА: уже во втором периоде «Спартак» должен был вести в счёте

Знарок – о поражении со СКА: уже во втором периоде «Спартак» должен был вести в счёте
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:2).

«Трёх лидеров у на сегодня не было – Радила, Лехтеря и Ганзла. Не знаю, когда их ждать, не знаю, какой там срок. Наверное, это сломало нам игру в большинстве, потому что до этого оно неплохо у нас шло.

Сегодня мы хорошо играли в атаке. А так, уже во втором периоде мы должны были вести в счёте. Аскаров хорошо отстоял, но, наверное, это больше наша проблема. Нам надо было играть хладнокровнее и мастеровитее. Моменты у нас были, тот же буллит и выход «один в ноль», но не забили», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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