Брейден Пойнт примет участие в 6-й игре серии «Айлендерс»

Один из лидеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» канадский центральный нападающий Брейден Пойнт, пропускавший несколько игр финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-2) из-за полученного повреждения, выйдет на лёд в 6-м матче серии.

24-летний игрок принял участие в предыгровой раскатке «Тампы». Об этом информирует Spotsnet.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте компании Sportsnet.

Спустя некоторое время официальный «твиттер» «Тампы» подтвердил участие игрока в матче.

Ранее сообщалось, что Пойнт рискует пропустить шестой матч серии с «Айлендерс».

Канадец пропустил пятый матч серии из-за повреждения, полученного в предыдущей встрече. В четвёртом матче Пойнт набрал 2 (1+1) очка. Во втором периоде он сделал результативную передачу, а в третьем забросил шайбу. Ранее канадский форвард также пропустил и третий матч противостояния. «Тампа» проиграла оба матча серии с «Айлендерс», когда не играл Пойнт.