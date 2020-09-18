Брейден Пойнт примет участие в 6-й игре серии «Айлендерс»

Один из лидеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» канадский центральный нападающий Брейден Пойнт, пропускавший несколько игр финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-2) из-за полученного повреждения, выйдет на лёд в 6-м матче серии.
24-летний игрок принял участие в предыгровой раскатке «Тампы». Об этом информирует Spotsnet.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте компании Sportsnet.
Спустя некоторое время официальный «твиттер» «Тампы» подтвердил участие игрока в матче.
Ранее сообщалось, что Пойнт рискует пропустить шестой матч серии с «Айлендерс».
Канадец пропустил пятый матч серии из-за повреждения, полученного в предыдущей встрече. В четвёртом матче Пойнт набрал 2 (1+1) очка. Во втором периоде он сделал результативную передачу, а в третьем забросил шайбу. Ранее канадский форвард также пропустил и третий матч противостояния. «Тампа» проиграла оба матча серии с «Айлендерс», когда не играл Пойнт.
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