Никита Кучеров вышел на 1-е место в списке бомбардиров Кубка Стэнли

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 6-я встреча финальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3). Идёт 1-й период, счёт в матче – 1:1.

Счёт в игре был открыт уже на 5-й минуте встречи защитником «Айлендерс» Девоном Тейвзом. Уже спустя 2 минуты защитник «Тампы» Виктор Хедман восстановил равновесие в счёте, удачно сыграв на добивании после броска от синей линии от Эрика Чернака. Результативным баллом отметился и 27-летний российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Для российского нападающего это уже 26-е (6+20) набранное очко в 19 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Его показатель полезности составляет «+15». Благодаря этому ассисту Кучеров вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф НХЛ, опередив Брейдена Пойнта (25) и Натана Маккиннона из «Колорадо» (25).



Всего за карьеру в НХЛ Кучеров провёл 515 встреч, в которых забросил 221 шайбу и отдал 326 голевых передач (547 очков) при коэффициенте полезности «+128».