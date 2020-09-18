Хедман вошёл в тройку лучших защитников истории НХЛ по количеству голов в одном плей-офф

29-летний шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман близок к фантастическому статистическому достижению по голам в плей-офф НХЛ, сообщает NHL Public Relations в «твиттере».
В 6-й игре финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-2) Хедман отметился 9-й заброшенной шайбой в текущем плей-офф НХЛ и вошёл в тройку лучших игроков по этому показателю за всю историю турнира. Больше него в одном розыгрыше Кубка Стэнли забрасывали только Пол Коффи (12 шайб в 1985 году с «Эдмонтоном») и Брайан Лич (11 голов в 1994 году с «Рейнджерс»).
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Всего в текущем плей-офф Хедман провёл 19 встреч, в которых набрал 15 (9+6) очков и заработал коэффициент полезности «+18».
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