«Тампа» сыграет с «Далласом» в финале Кубка Стэнли 2020 года

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли

В финале команда Джона Купера встретится с «Даллас Старз». Подопечные Рика Боунесса в финале Западной конференции сломили сопротивление «Вегас Голден Найтс» (4-1).

Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2-4). Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб перебрался в Даллас из Миннеаполиса, заодно сменив название с «Норт Старз» на просто «Старз».