Стал известен календарь матчей финальной серии Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

В финале команда Джона Купера встретится с «Даллас Старз». Подопечные Рика Боунесса в финале Западной конференции сломили сопротивление «Вегас Голден Найтс» (4-1). Стало известно расписание финальных матчей серии, оно опубликовано в «твиттере» НХЛ.

Первая игра между «Далласом» и «Тампой» состоится в ночь с 19 на 20 сентября, он начнётся в 4:00 мск. Решающий седьмой матч, если в нём будет необходимость, пройдёт в ночь с 30 сентября на 1 октября и начнётся в 5:00 мск.