Видео рукопожатия Андрея Василевского и Семёна Варламова после завершения серии

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Решающая шайба — на счету Энтони Чирелли, который отличился в овертайме. В качестве ассистентов выступили Баркли Гудроу и Алекс Киллорн. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков, став одним из главных героев матча. Его визави Семён Варламов парировал 46 бросков. После матча Василевский и Варламов обменялись парой слов во время традиционного рукопожатия.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.