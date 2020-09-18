«Тампа» побила необычный рекорд плей-офф НХЛ 26-летней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» суммарно сыграли в овертаймах в нынешнем плей-офф уже 185 минут 17 секунд. Это рекордный показатель для команды в одном розыгрыше Кубка Стэнли в истории лиги. Предыдущее достижение принадлежало «Нью-Джерси Дэвилз», которые в 1994 году наиграли в плей-офф НХЛ 175 минут 10 секунд в дополнительных периодах.

«Лайтнинг» в третий раз в истории клуба вышли в финал Кубка Стэнли. В 2004 году «молнии» стали обладателями трофея, обыграв в решающей серии «Калгари Флэймз» (4-3). Спустя 11 лет «Тампа» уступила «Чикаго Блэкхоукс» (2-4).