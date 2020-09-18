Тротц: если бы не Варламов, уже после 30 минут разрыв в счёте был бы существенным
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц оценил игру российского голкипера Семёна Варламова в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 2 ОТ, 2-4). Семён парировал 46 бросков.
«Сегодня он дал нам шанс на победу. Если бы не он, уже после первых 30 минут разрыв в счёте был бы существенным», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.
Решающая шайба в матче на счету Энтони Чирелли, который отличился в овертайме. В качестве ассистентов выступили Баркли Гудроу и Алекс Киллорн. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков, став одним из главных героев матча. После матча Василевский и Варламов обменялись парой слов во время традиционного рукопожатия.
Видео рукопожатия Андрея Василевского и Семёна Варламова после завершения серии
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