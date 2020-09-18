Варламов: у «Айлендерс» был хороший шанс на победу в матче, но Нельсон не забил

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал поражение в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 ОТ, 2-4). Российский вратарь назвал в качестве ключевого момента матча нереализованный Броком Нельсоном выход «один в ноль» на голкипера «молний» Андрея Василевского.
«У нас был хороший шанс на победу в этом матче, но он (Нельсон. — Прим. „Чемпионата“) не забил, что уж тут поделаешь. Конечно, мы расстроены. Мы хотели сыграть в финале, и шанс у нас был. Но мы проиграли, и сезон для нас закончен», — цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.
«Лайтнинг» в третий раз в истории клуба вышли в финал Кубка Стэнли. В 2004 году «молнии» стали обладателями трофея, обыграв в решающей серии «Калгари Флэймз» (4-3). Спустя 11 лет «Тампа» уступила «Чикаго Блэкхоукс» (2-4).
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