Хедман объяснил, почему игроки «Тампы» дотронулись до Кубка Восточной конференции НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ, 4-2) прокомментировал решение команды дотронуться до Кубка Восточной конференции НХЛ.

«В прошлый раз для нас это не сработало, так что сомнений никаких не было», — сказал Хедман, принявший приз на правах ассистента капитана.

«Лайтнинг» в третий раз в истории клуба вышли в финал Кубка Стэнли. В 2004 году «молнии» стали обладателями трофея, обыграв в решающей серии «Калгари Флэймз» (4-3). В 2015 году после победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» Стивен Стэмкос не стал трогать приз за победу в Восточной конференции НХЛ, но в финале «Тампа» уступила «Чикаго Блэкхоукс» (2-4).