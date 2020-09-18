Андерс Ли: до последней минуты игроки «Айлендерс» верили друг в друга и в свой путь
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал поражение в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 ОТ, 2-4).
«Гордость, характер, несгибаемость. У нас сложился особый коллектив. До последней минуты мы верили друг в друга, в то, что делаем, и в свой путь», — цитирует Ли пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
«Лайтнинг» суммарно сыграли в овертаймах в нынешнем плей-офф уже 185 минут 17 секунд. Это рекордный показатель для команды в одном розыгрыше Кубка Стэнли в истории лиги. Предыдущее необычное достижение принадлежало «Нью-Джерси Дэвилз», которые в 1994 году наиграли в плей-офф НХЛ 175 минут 10 секунд в дополнительных периодах.
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