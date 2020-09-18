Тротц: раз в финал вышли не мы, то я рад, что это «Тампа». Они заслуживали победы
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после поражения в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 ОТ, 2-4) отметил успех соперника.
«Я уже сказал Куперу (главному тренеру „Тампа-Бэй“ Джону Куперу. — Прим. „Чемпионата“), что раз в финал вышли не мы, то я рад, что это «Тампа». Они заслуживали победы», — сказал Тротц после матча.
«Лайтнинг» в третий раз в истории клуба вышли в финал Кубка Стэнли. В 2004 году «молнии» стали обладателями трофея, обыграв в решающей серии «Калгари Флэймз» (4-3). Спустя 11 лет «Тампа» уступила «Чикаго Блэкхоукс» (2-4).
Ранее защитник «Тампы» Виктор Хедман прокомментировал решение команды дотронуться до Кубка Восточной конференции НХЛ.
Хедман объяснил, почему игроки «Тампы» дотронулись до Кубка Восточной конференции НХЛ
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