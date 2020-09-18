Хедман — о рекорде по сыгранному времени в овертаймах: меня это совсем не беспокоит

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ, 4-2) прокомментировал тот факт, что команда уже установила рекорд по сыгранному времени в овертаймах.
«Меня это совсем не беспокоит. Перед началом плей-офф у нас было четыре месяца на отдых. Энергии у нас ещё полно. Мы очень рады. Сейчас не время думать о самочувствии. Сейчас время идти за целью», — цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.
«Лайтнинг» суммарно сыграли в овертаймах в нынешнем плей-офф уже 185 минут 17 секунд. Это рекордный показатель для команды в одном розыгрыше Кубка Стэнли в истории лиги. Предыдущее необычное достижение принадлежало «Нью-Джерси Дэвилз», которые в 1994 году наиграли в плей-офф НХЛ 175 минут 10 секунд в дополнительных периодах.
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