Девон Тэйвз: Варламов — просто звезда. Он спасал и спасал, заряжая нас всех энергией

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Девон Тэйвз оценил игру российского голкипера Семёна Варламова в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 ОТ, 2-4). Семён парировал 46 бросков.

«Он просто звезда. Мы старались помогать ему, как могли, но всё-таки получили по своим воротам больше бросков, чем хотелось бы. Он спасал и спасал, заряжая нас всех энергией и уверенностью», — цитирует Тэйвза пресс-служба НХЛ.

Решающая шайба в матче на счету Энтони Чирелли, который отличился в овертайме. В качестве ассистентов выступили Баркли Гудроу и Алекс Киллорн. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков, став одним из главных героев матча. После матча Василевский и Варламов обменялись парой слов во время традиционного рукопожатия.