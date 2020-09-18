КХЛ обратилась в Финский институт здоровья с просьбой о сокращении карантина «Йокерита»

Континентальная хоккейная лига обратилась в Финский институт здоровья и благополучия с просьбой о сокращении сроков карантина хоккейного клуба «Йокерит», сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что в своём письме лига выразила уважение институту за работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Финляндии. Здоровье игроков, персонала команд и болельщиков являются важнейшим целью для КХЛ, поэтому в новом сезоне были приняты серьезные меры, чтобы избежать распространение заболевания. При этом КХЛ разъясняет ситуацию с тестированием игроков «Нефтехимика»:

— команда прошла ПЦР тесты 6 и 8 сентября перед вылетом в Хельсинки, все результаты были отрицательными.

— после экспресс-тестирования 10 сентября в Риге, было выявлено семь случаев заболевания, из которых было подтверждено только четыре.

— четыре представителя клуба тогда же в Риге сдали анализы на IgM и IgG. Авиаперевозка осуществлялась с соблюдением всех протоколов, необходимых к соблюдению в таких случаях. Результаты из Риги на IgG показали, что все четыре человека имеют устойчивый иммунитет и не являются больными.

— 11 сентября по прибытии в Нижнекамск эти четыре человека были изолированы и проведено дополнительное тестирование методом ПЦР для всего клуба (лаборатория в Москве и другой реагент). Поступившие результаты ПЦР из Москвы также были отрицательными у всех сотрудников клуба, включая тех четырёх лиц.

Хоккейный клуб «Йокерит» был посажен на двухнедельный карантин из-за факта проведения матча с «Нефтехимиком», в котором были обнаружены первично положительные результаты. Позже ни один из случаев не был подтверждён. В связи с этим КХЛ просит Финский институт здоровья и благополучия рассмотреть возможность снятия карантина в клубе «Йокерит».