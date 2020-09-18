«Амур»: Мурыгин был предупреждён, что клуб не имеет права оплачивать лечение в Германии

«Амур» на официальном сайте опубликовал заявление касательно высказываний бывшего вратаря клуба Алексея Мурыгина. В 2019 году у голкипера было обнаружено онкологическое заболевание. По словам Мурыгина, клуб не оказал ему поддержки, заявив, что это «не рабочая травма». Хоккеист решил пройти лечение в Германии, после чего его соглашение с «Амуром» было расторгнуто.
«Когда у Алексея Мурыгина было диагностировано онкологическое заболевание, клуб делал всё возможное для того, чтобы помочь Алексею с лечением. За счёт клуба в Хабаровске была проведена биопсия, а также была организована консультация с московскими врачами. Но так как Алексей выбрал вариант лечения в Германии, клуб не имел права оплачивать данное лечение, о чём Алексей и был предупреждён.
При этом клуб, учитывая ситуацию, выплатил Алексею полную сумму контракта, срок действия которого истекал 30 апреля 2019 года, хотя клуб и имел юридические основания производить ему выплаты исключительно в рамках социального страхования. При этом никакого расторжения контракта «заранее», о котором говорит Мурыгин, не было. Это подтверждено документами и данными Центрального информационного бюро КХЛ.
Необходимо отметить, что клуб не сообщал о ситуации с Алексеем, так как он сам обращался к руководству клуба с просьбой не афишировать факт его заболевания и лечения. В этом он получил полное понимание и содействие. В завершение хотим пожелать Алексею крепкого здоровья и продолжения спортивной карьеры», – говорится в заявлении «Амура».
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