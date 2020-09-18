Лекомцев: с фарм-клубами СКА и ЦСКА играть проще, чем с середняками ВХЛ

Защитник «Югры» Иван Лекомцев поделился мнением о старте регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

«Мы неплохо начали регулярный чемпионат — взяли семь очков из восьми. Качественно выглядели в Санкт-Петербурге против традиционных лидеров ВХЛ — «СКА-Невы» и «Динамо», одержали волевую победу над «Химиком» в матче открытия, который всегда самый сложный. Мне кажется, не в свою силу сыграли только в Рязани, должны были брать оба очка. Тем более, что перед матчем тренерский штаб по данному сопернику все нарисовал, и мы знали, что делать.

Честно скажу, с ведущими командами «вышки» — например, со «СКА-Невой» или «Звездой», которые являются фарм-клубами СКА и ЦСКА, играть проще. Нам понятны их схемы, которые отрабатываются в КХЛ, эти команды не отсиживаются в обороне, настрой на них максимальный. А вот с той же «Рязанью» или другими клубами-середняками иногда не знаешь, чего ждать, Если говорить о турне, то по Западу оно не самое сложное. И в плане перелетов, и в плане соперников всегда не просто играть на Востоке — Урале и Сибири, там много клубов, которые настраиваются на лидеров именно в домашних матчах», — цитирует Лекомцева Russia-Hockey.