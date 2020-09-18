«Тампа» — «Даллас»: за кого вы будете болеть в финальной серии Кубка Стэнли?

В плей-офф Национальной хоккейной лиги определись оба финалиста — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Финальная серия Кубка Стэнли стартует 20 сентября мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Тампа» — «Даллас»: за кого вы будете болеть в финальной серии Кубка Стэнли?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

«Лайтнинг» в третий раз в истории клуба вышли в финал Кубка Стэнли. В 2004 году «молнии» стали обладателями трофея, обыграв в решающей серии «Калгари Флэймз» (4-3). Спустя 11 лет «Тампа» уступила «Чикаго Блэкхоукс» (2-4).

Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз в истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2-4). Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб перебрался в Даллас из Миннеаполиса, заодно сменив название с «Норт Старз» на просто «Старз».