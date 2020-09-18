Дюков: завершение строительства арены в Омске позволит сформировать хоккейный кластер

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков прокомментировал заложение в основание новой арены в Омске капсулы времени.
«Газпром нефть» как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона. Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок.
Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня», — цитирует Дюкова пресс-служба хоккейного клуба «Авангард».
- 18 сентября 2020
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