Дюков: завершение строительства арены в Омске позволит сформировать хоккейный кластер

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков прокомментировал заложение в основание новой арены в Омске капсулы времени.

«Газпром нефть» как крупнейший социальный инвестор Омской области продолжает развитие спортивной инфраструктуры региона. Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок.

Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня», — цитирует Дюкова пресс-служба хоккейного клуба «Авангард».