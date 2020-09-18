Боунесс — о Хейсканене: у Миро свой стиль, он особенный хоккеист

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс поделился эмоциями от игры защитника команды Миро Хейсканена.
«Есть звёзды. С ними сложно сравнивать других игроков. У Миро свой стиль. Он особенный хоккеист. Он уже звезда, хотя ещё очень молод. Очень сложно его сравнивать, потому что у него своя манера игры. И он очень надёжен. Он не самый жёсткий защитник, но переиграть его очень сложно. Он многое может в атаке за счёт великолепного катания, понимания игры и мастерства. Мне было трудно найти игрока, с которым можно было бы его сравнить», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.
На счету 21-летнего Хейсканена 22 (5+17) очка в 21 встрече продолжающегося плей-офф. Больше в составе «Старз» за последние 20 лет набрали только два хоккеиста: Бретт Халл и Майк Модано. Произошло это в сезоне-1999/2000. Тогда Халл записал на свой счёт 24 (11+13) очка, а Модано — 23 (10+13). В том сезоне «Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли, однако в шести встречах уступил «Нью-Джерси Дэвилз».
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