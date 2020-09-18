«Хоккейный Бульбаш»: косяк системы минского «Динамо» — быстрые контратаки соперника

Телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш» рассказал о проблемах минского «Динамо» в сезоне-2020/2021.
«Не будем спорить, старт сезона у минского «Динамо» получился относительно неплохим. Но не спешите радоваться. На данный момент минчане входят в топ-5 лиги по количеству штрафных минут (67) и занимают 22-е место из 23 по нейтрализации меньшинства. Никуда не делись и индивидуальные ошибки, которые нередко приводят к пропущенным шайбам. Ну и коронный косяк системы Вудкрофта — провалы в атаке и быстрые контратаки соперника с численным перевесом.
У минчан пока нет тотального преимущества над соперниками. Вспомните, кого обыграло «Динамо»: «Йокерит», который не прилетел в Минск, «Барыс», который начал тренироваться в середине августа, и «Спартак», который начинает играть во второй половине чемпионата.
Ну и вдобавок «Динамо» не попало в ковидную ловушку летом, в отличие от некоторых клубов лиги. Минчане смогли провести полноценную предсезонку. Надеемся, что «зубры» не сбавят оборотов, ведь многие команды ещё только заводятся», — говорится в сообщении.
- 18 сентября 2020
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