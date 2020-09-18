МХЛ перенесла несколько матчей из-за заболевания игроков

«Крылья Советов» согласовали с МХЛ перенос двух матчей чемпионата с «Академией Михайлова» из Тульской области, сообщается на сайте лиги.



Игры должны были пройти 19 и 20 сентября, однако среди хоккеистов и тренеров «Крыльев Советов» были зафиксированы случаи заболевания. Матчи состоятся в Сетуни 7 и 8 марта.



Также перенесены две встречи «Спутника» и «Мамонтов Югры». Эти матчи состоятся 14 и 15 января 2021 года.



Напомним, что ранее МХЛ сообщила о переносе матчей «Мамонтов Югры» по причине выявления первичного положительного теста ПЦР у игроков команды.



Достигнуты договорённости о переносе матчей с «Чайкой» (10 и 11 сентября), «Реактором» (14 и 16 сентября) и «Спутником» (19 и 20 сентября). Также будет перенесён матч с «Ирбисом», который должен был состояться 7 сентября. О новых датах и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.

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