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«Куньлунь» заключил контракты с тремя хоккеистами

«Куньлунь» заключил контракты с тремя хоккеистами
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракты с тремя хоккеистами. Двухлетние соглашения подписаны с форвардами Паркером и Спенсером Фу, однолетнее — с нападающим Лукасом Локхартом.

Напомним, что Спенсер Фу и Локхарт уже выступали за «Куньлунь» ранее.

В минувшем сезоне Спенсер Фу принял участие в 58 встречах, забросив 8 шайб и сделав 17 результативных передач при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафного времени. Локхарт сыграл в 60 матчах, отметившись 13 голами и 3 результативными передачами при показателе полезности «+13» и 37 минутах штрафа. 27-летний форвард выступает за «Куньлунь» с сезона-2017/2018.

Паркер Фу — младший брат Спенсера, в 2017 году он был задрафтован «Чикаго» под общим 144-м номером.

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