Встреча между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» перенесена

Континентальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом».



«Перенесён матч с минским «Динамо», который должен был состояться 19 сентября, поскольку недостаточно времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы», — говорится в сообщении лиги.



Ранее было объявлено, что проведённые накануне встречи между ХК «Сочи» и ярославским «Локомотивом» обследования выявили наличие первично положительных тестов на коронавирус у трёх игроков ХК «Локомотив». Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики. В связи с этим матч чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» перенесён на более поздний срок.

КХЛ: три игрока «Локомотива» сдали первично положительные тесты на коронавирус