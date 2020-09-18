Встреча между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» перенесена

Континентальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом».
«Перенесён матч с минским «Динамо», который должен был состояться 19 сентября, поскольку недостаточно времени для того, чтобы отобрать резервных игроков и подать документы для пересечения ими границы», — говорится в сообщении лиги.
Ранее было объявлено, что проведённые накануне встречи между ХК «Сочи» и ярославским «Локомотивом» обследования выявили наличие первично положительных тестов на коронавирус у трёх игроков ХК «Локомотив». Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики. В связи с этим матч чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» перенесён на более поздний срок.
- 18 сентября 2020
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