Мельник — о смене лого «Оттавы»: «сенаторам» пора вернуться к нашим корням

«Оттава Сенаторз» сменил логотип, сообщается на официальном сайте команды. Прототипом стал старый образец лого.
«Сенаторам» пора вернуться к нашим корням. Фанаты этой великой франшизы возлагают большие надежды на команду. Мы получили известия от наших фанатов, наших партнёров и наших игроков, и мы слушали их. Пора вернуться к нашему наследию, но смело и по-новому. У «сенаторов» богатая история, и мы готовы к началу следующей главы», — сказал владелец команды Юджин Мельник.
«Логотип — важная часть идентичности любой команды, но не единственная. То, как этот логотип будет интегрирован в нашу обновленную форму, — признак победителя. Пора начать нашу новую главу хоккейного совершенства. Глава, которой будут гордиться болельщики «сенаторов». Мы с нетерпением ждём этого. Презентация нашей новой домашней и выездной формы — 6 октября», — приводит слова президента по бизнес-операциям «Оттавы» Энтони Леблана официальный сайт команды.
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