Время начала встречи между московским «Динамо» и «Куньлунем» изменено

Время начала встречи между московским «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» изменено, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Матч начнётся в 14:30.



«Впервые в истории «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» примет в один день два матча — хоккейный и футбольный.



Наши одноклубники из ФК «Динамо» в воскресенье, 4 октября, принимают ФК «Краснодар». Матч начнётся в 20:00. В связи с этим, а также с целью организации прямых трансляций обеих встреч в прямом эфире было принято решение перенести начало поединка «Динамо» Москва — «Куньлунь Ред Стар» на 14:30. Надеемся, это не принесёт вам неудобств!» — говорится в сообщении.



Напомним, что в этом сезоне «Динамо» в шести встречах одержало три победы. «Куньлунь» во всех шести матчах старта сезона потерпел поражения.

КХЛ: первичные тесты «Локомотива» отрицательные, но у 9 игроков — развитие симптоматики