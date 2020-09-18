Андронов: с годами привыкаешь к таким ранним играм, как с «Амуром», они не даются трудно

Капитан ЦСКА Сергей Андронов подвёл итоги выездной серии команды и рассказал о предстоящей игре с «Металлургом».



«Выезд для нас получился результативным. Самое главное, что мы забрали сто процентов очков. В каждом выездном матче серии мы выходили с настроем на победу. Считаю, что мы проделали хорошую работу — нам удалось выиграть во всех трёх матчах.



Не думаю, что «Амуру» стало тяжелее или легче от того, что в этом сезоне только они представляют Дальний Восток. Им всё также предстоит сыграть со всеми командами. Такие ранние игры, как с «Амуром», не даются трудно, потому что с годами привыкаешь к ним. Тут главное — психологическая готовность, что мы и показали.



Тяжело сказать, что изменилось в игре «Барыса». В последних матчах на их площадке мы выигрывали. Главное, что смогли победить и на этот раз. Игра с ними получилось боевой: нам пришлось догонять, мы сравняли счёт и победили по буллитам. Это была нужная для нас победа.



«Металлург» — традиционно хорошая команда, с хорошим подбором игроков. Я думаю, что это будет очень интересная игра, с боевым настроем, хорошим темпом.



ЦСКА — это настоящая команда, в которой каждый делает всё для того, чтобы побеждать, и прилагает максимум усилий для достижения общей цели», — приводит слова Андронова официальный сайт ЦСКА.

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