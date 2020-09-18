Андронов: с годами привыкаешь к таким ранним играм, как с «Амуром», они не даются трудно

Капитан ЦСКА Сергей Андронов подвёл итоги выездной серии команды и рассказал о предстоящей игре с «Металлургом».
«Выезд для нас получился результативным. Самое главное, что мы забрали сто процентов очков. В каждом выездном матче серии мы выходили с настроем на победу. Считаю, что мы проделали хорошую работу — нам удалось выиграть во всех трёх матчах.
Не думаю, что «Амуру» стало тяжелее или легче от того, что в этом сезоне только они представляют Дальний Восток. Им всё также предстоит сыграть со всеми командами. Такие ранние игры, как с «Амуром», не даются трудно, потому что с годами привыкаешь к ним. Тут главное — психологическая готовность, что мы и показали.
Тяжело сказать, что изменилось в игре «Барыса». В последних матчах на их площадке мы выигрывали. Главное, что смогли победить и на этот раз. Игра с ними получилось боевой: нам пришлось догонять, мы сравняли счёт и победили по буллитам. Это была нужная для нас победа.
«Металлург» — традиционно хорошая команда, с хорошим подбором игроков. Я думаю, что это будет очень интересная игра, с боевым настроем, хорошим темпом.
ЦСКА — это настоящая команда, в которой каждый делает всё для того, чтобы побеждать, и прилагает максимум усилий для достижения общей цели», — приводит слова Андронова официальный сайт ЦСКА.
- 18 сентября 2020
-
21:21
-
20:56
-
20:38
-
20:22
-
19:56
-
19:33
-
19:11
-
18:47
-
18:20
-
18:14
-
17:54
-
17:37
-
16:51
-
16:00
-
15:31
-
15:15
-
14:33
-
14:15
-
13:59
-
13:46
-
13:16
-
12:50
-
12:17
-
12:00
-
11:28
-
11:21
-
11:15
-
10:53
-
10:30
-
10:04
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:44
-
08:30