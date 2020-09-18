Экс-форвард рижского «Динамо» Улльстрём подписал новый контракт с «Билем»

Нападающий Давид Улльстрём подписал новый контракт с «Билем», выступающем в швейцарской лиге. Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает Bieler Tagblatt.



Отметим, что будущее Улльстрёма долгое время было неопределенным, поскольку «Биль» не мог продлить его контракт из-за опасений, связанных со вспышкой коронавируса. Ожидается, что на следующей неделе он начнет тренироваться с командой.



31-летний спортсмен присоединился к команде в 2019 году и набрал 30 очков (10+20) в 28 матчах.



Напомним, что прошлый сезон Улльстрём начинал в рижском «Динамо», после чего клуб расторг контракт. В сезоне-2019/2020 нападающий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности «0» и набрав две штрафные минуты.



Швед ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета «Локомотива», «Северстали», «Сибири» и минского «Динамо». В общей сложности на его счету 85 (47+38) очков в 180 матчах.



Улльстрём — об игре за рижское «Динамо»: это было словно дерьмо. Мы всем проигрывали