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Капитан «Тампы» Стэмкос пропустит первый матч финала Кубка Стэнли

Капитан «Тампы» Стэмкос пропустит первый матч финала Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос пропустит первый матч финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз», сообщает обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что нападающий продолжает восстанавливаться. Однако его участие в финальной серии не исключается.

Напомним, 30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, либо в финале Кубка Стэнли. Однако в матчах финала конференции Стэмкос так и не сыграл.

«Лайтнинг» вышли в финал Кубка Стэнли, одержав победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в шести матчах (4-2).

Игроки «Тампы» коснулись Кубка Восточной конференции. Стэмкос появился на фотографировании
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