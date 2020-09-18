Хартли: Игорь Бобков дал шанс «Авангарду» на победу

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги победной встречи с «Нефтехимиком».
«Мы провели три хороших периода, в каждом игровом отрезке были шансы. Мы придерживали их атаки, Игорь Бобков дал шанс нам на победу, хоть бросков было не так много по его воротам. Очень рад, как сыграла команда», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
Напомним, «Авангард» со счётом 2:1 обыграл «Нефтехимик». Первый период был безголевым. На старте второго игрового отрезка Алексей Емелин с передач Егора Чинахова и Александра Хохлачёва открыл счёт в матче. В середине периода Александр Кучерявенко восстановил равенство, ассистировали нападающему Александр Осипов и Алексей Волгин. За две минуты до конца игрового отрезка Кирилл Семёнов с передач Сергея Шумакова и Алексея Емелина вновь вывел «Авангард» вперёд. Эта шайба оказалась победной.
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