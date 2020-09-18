Буцаев: играя против одного из фаворитов Востока, мы заслуживали большего, чем поражения

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с «Авангардом».



«Мы провели достойный матч, но в силу ряда обстоятельств и причин, конечно, нам тяжело. Это не оправдание. Благодарен ребятам, что даже в таком состоянии они выходят и дают больше 100% возможностей. В плане самоотдачи, ни по характеру, ни по желанию играть не поворачивается язык что-то сказать в адрес ребят. Играя с одним из лидеров, фаворитов Востока, мы заслуживали большего, чем проигрыш», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.



Напомним, «Авангард» со счётом 2:1 обыграл «Нефтехимик». Первый период был безголевым. На старте второго игрового отрезка Алексей Емелин с передач Егора Чинахова и Александра Хохлачёва открыл счёт в матче. В середине периода Александр Кучерявенко восстановил равенство, ассистировали нападающему Александр Осипов и Алексей Волгин. За две минуты до конца игрового отрезка Кирилл Семёнов с передач Сергея Шумакова и Алексея Емелина вновь вывел «Авангард» вперёд. Эта шайба оказалась победной.

«Авангард» переиграл в гостях «Нефтехимик»