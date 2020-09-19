Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело выйдет на рынок свободных агентов

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» прервал переговоры о контракте с 30-летним канадским защитником Алексом Пьетранджело и готов отпустить игрока в качестве неограниченно свободного агента, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в «Твиттере».
Канадец был задрафтован «Сент-Луисом» в 2008 году в первом раунде под общим 4-м номером. С тех пор он выступал в составе «блюзменов» на протяжении 12 сезонов. На его счету 758 встреч в НХЛ, за которые ему удалось набрать 450 (109+341) очков и заработать показатель полезности «+77». В текущем сезоне он провёл 70 игр, набрав 52 (16+36) очка при коэффициенте полезности «+11».
В 2013 году канадский защитник подписал 7-летнее соглашение с «Сент-Луисом» с зарплатой в $ 6,5 млн за сезон ($45,5 млн – общая сумма контракта).
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