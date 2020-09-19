Яшин: в финале Кубка Стэнли многое будет зависеть от того, как проявят себя вратари

Чемпион мира Алексей Яшин поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

«Понятно, что от «Тампы» больше ждут победы. Но и у «Далласа» очень сильная команда с хорошей атакой. Особенно надо отметить первое звено, где Радулов играет с Джейми Бенном и Тайлером Сегином. Они отлично действуют в большинстве. И многое будет зависеть от того, как проявят себя вратари. Если Худобин будет так же стоять на ушах, как в серии с «Вегасом», то у «Тампы» могут быть проблемы.

Даёт ли «Далласу» преимущество то, что он закончил свой финал конференции на двое суток раньше «Тампы»? Всё может сказаться. С одной стороны, отдых — это хорошо. С другой, без игровой практики ребята могут застояться. Никогда не угадаешь, что скажется. В хоккее на все вопросы отвечает игра и её конечный результат. Так что увидим, что будет», — приводят слова Яшина «Известия».