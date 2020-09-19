Купер: очень хорошо, что Стэмкос с «Тампой», но в плане состава пока ничего не меняется

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал отсутствие нападающего Стивена Стэмкоса, залечивающего травму.

«Он встал на коньки. Проходит курс восстановления, уже давно катается либо отдельно, либо с несколькими ребятами на тренировках по желанию, например сегодня. Есть определённые вещи, которые он ещё не может делать. Очень хорошо, что он с нами, но в плане состава пока ничего не меняется.

Стэмкос очень важен для команды. Он наш капитан и был им с первого дня моей работы здесь. Во многом благодаря ему мы оказались здесь, вышли в плей-офф и поднялись так высоко в конференции», — приводит слова Купера пресс-служба лиги.

Напомним, 30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, либо в финале Кубка Стэнли. Однако в матчах финала конференции Стэмкос так и не сыграл.

«Лайтнинг» вышли в финал Кубка Стэнли, одержав победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в шести матчах (4-2).