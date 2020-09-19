Яшин: в «Далласе» сложилась настоящая команда, когда ребята играют друг за друга

Бывший нападающий клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Алексей Яшин поделился мнением о главном тренере «Даллас Старз» Рике Боунессе, с которым он работал в канадском клубе.
«По времени работы с Риком могу сказать, что это очень амбициозный и талантливый тренер. Да, он долго не работал главным, но немало трудился в системе «Ванкувера» и «Тампы». Опытный специалист, знающий, как подготовить команду к матчу и как вести игру. Мне кажется, большая доля его заслуги, что он сумел так организовать команду в «Далласе», что хоккеисты используют свои лучшие качества, и это отражается на результате.
Когда идут победы, микроклимат только улучшается. В «Далласе» получилось создать сплочённый коллектив, когда ребята играют друг за друга. То есть сложилась настоящая команда. Можно вспомнить, что у них все серии были довольно сложные. С тем же «Вегасом», хоть они и выиграли — 4:1, всё могло быть по-другому. Но мне кажется, благодаря тренеру хоккеисты «Далласа» не просто не тушуются — они навязывают свою игру от обороны с хорошим вратарём, используя свои лучшие качества. Это всё идёт от тренера», — приводят слова Яшина «Известия».
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