Купер: я многому научился у Боунесса, он стал для меня наставником в «Тампе»

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о главном тренере «Даллас Старз» Рике Боунессе, который 5 сезонов (2014 — 2018) отработал в тренерском штабе «молний».

«Мы пять лет работали вместе, многого добились, особенно в 2015 году. Вклад Боунесса в эти достижения был очень серьёзным. Потом наши пути разошлись. Мы расстались друзьями. В НХЛ тренеры постоянно переходят из одной команды в другую, порой нам нужен шанс начать всё с начала. Возможно, именно это и было нам необходимо в том году. Но меня бы здесь сейчас не было без помощи Рика Боунесса.

Мне был нужен человек, хорошо знакомый с лигой, который, если честно, стал для меня в некотором роде наставником. Я сам этого хотел, искал такого человека, и мне повезло, потому что я нашёл Рика Боунесса. Он тогда был в поиске. Я очень многому у него научился, узнал, как работает лига, как добиться успеха», — приводит слова Купера пресс-служба лиги.