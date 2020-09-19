Нилл: Павелски и Перри сплотили «Даллас» и помогли справиться с проблемами

Генеральный менеджер клуба «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением о нападающих Джо Павелски и Кори Перри, которые пополнили состав «звёзд» перед началом нынешнего сезона.

«1 июля (2019 года. — Прим. «Чемпионата») мы задумались над составом команды, размышляли, как мы можем усилиться. И вдруг всплывают фамилии Павелски и Перри. Услышав о них, сразу вспоминаешь, чего они добились.Это очень успешные хоккеисты. Они много дадут команде не только на льду, но и вне площадки, если будут в составе.

Они знают и умеют всё. Им всегда сопутствует успех, и они по-прежнему хотят стать ещё лучше. … Они кое-чему меня научили. И не только меня, но и тренеров, как мне кажется. Это победители. Такие игроки нужны команде, и я рад за них. Они сплотили команду, помогли нам справиться с проблемами», — приводит слова Нила пресс-служба лиги.