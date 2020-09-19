«Салават Юлаев» самостоятельно проведёт прямую трансляцию матча с «Куньлунем»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал ситуацию с отсутствием трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар».
«Новость, что матч с «Куньлунь Ред Стар» не будет показан по телевидению, неприятно удивила, так же как и наших болельщиков. Даже если это матч на выезде, команда всегда отдаёт себе отчёт, что в прямом эфире за игрой смотрит вся республика.
В столь сжатые сроки, когда до стартового вбрасывания остаётся меньше суток, мы не стали вдаваться в подробности причин срыва эфира, а начали самостоятельную работу по организации прямого эфира. Сейчас все юридические тонкости по телетрансляционным правам улажены, идёт техническая подготовка к эфиру. И наши болельщики смогут увидеть матч в прямом эфире на нашем клубном УouТube-канале в нормальном качестве, с комментаторами и повторами», — приводит слова Курносова пресс-служба клуба.
Матч «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» состоится сегодня, 19 сентября, в Подмосковье на «Арене-Мытищи». Начало встречи — в 17:00 мск.
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