Хедман: Кучеров — огромный фактор в успехах «Тампы». Он поднял свою игру на новый уровень
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал игру одноклубника — нападающего Никиты Кучерова.
«Главное качество Куча — он боец. Можно, конечно, отметить и очки, которых у него в этом плей-офф навалом, но обратил бы внимание на всю его игру: на игру на бэкчеке, на внимании к деталям, на силовую игру, на правильные решения, которые он принимает в нужные моменты.
В бомбардирском зачёте он будет высоко каждый год, это уже ни для кого не новость, но на принципиально новый уровень он поднял свою игру в целом, включая те компоненты, которые не отражаются в протоколе. Куч — огромный фактор в наших успехах, как нынешних, так и прошлых, и мне очень нравится, как он сейчас играет», — приводит слова Хедмана пресс-служба лиги.
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