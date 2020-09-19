Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хедман: Кучеров — огромный фактор в успехах «Тампы». Он поднял свою игру на новый уровень

Хедман: Кучеров — огромный фактор в успехах «Тампы». Он поднял свою игру на новый уровень
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал игру одноклубника — нападающего Никиты Кучерова.

«Главное качество Куча — он боец. Можно, конечно, отметить и очки, которых у него в этом плей-офф навалом, но обратил бы внимание на всю его игру: на игру на бэкчеке, на внимании к деталям, на силовую игру, на правильные решения, которые он принимает в нужные моменты.

В бомбардирском зачёте он будет высоко каждый год, это уже ни для кого не новость, но на принципиально новый уровень он поднял свою игру в целом, включая те компоненты, которые не отражаются в протоколе. Куч — огромный фактор в наших успехах, как нынешних, так и прошлых, и мне очень нравится, как он сейчас играет», — приводит слова Хедмана пресс-служба лиги.

Хедман: Василевский — настоящий боец, никогда не сдаётся. Это лучший вратарь в НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020