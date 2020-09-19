Вайсфельд: Аскаров может стать вратарём № 1 в СКА, несмотря на молодость

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о 18-летнем голкипере петербургского СКА Ярославе Аскарове.

«В КХЛ подрастает вратарь экстра-класса? Теоретически так и есть. Но Евгений Белошейкин в своё время тоже начинал как суперталант, а чем закончил? Поэтому пока можем говорить, что старт в КХЛ и молодёжной сборной у Аскарова замечательный. А как он будет развиваться дальше, зависит только от Ярослава.

Если говорить о его спортивных качествах, то Аскаров — очень быстрый, подвижный, хорошо читает игру… Вопрос только, насколько стабильно он готов выступать на уровне КХЛ, если его сделают основным вратарём. Брагин ведь правильно сказал: «Кто из голкиперов окажется сильнее, тот и будет играть». Я так понимаю, Аскаров и дальше будет получать шансы в СКА. Если стабильно начнёт показывать такую же игру, как в матче со «Спартаком», постепенно может стать и вратарём № 1 в команде, несмотря на молодость. Поскольку по таланту он и сейчас может им быть. А вот хватит ли на это сил — и физических, и ментальных, — посмотрим. Не надо забывать, что много сил и времени у него отнимет подготовка к молодёжному чемпионату мира.

Можно ли его поставить в один ряд с Василевским, Сорокиным и Шестёркиным? По степени таланта Аскаров ближе, пожалуй, к Василевскому», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».